Frau mit gefälschtem Autokennzeichen und Drogen in Finningen geschnappt

Eine 30-jährige Autofahrerin war am Donnerstagabend im Finninger Ortsteil Mörslingen mit gefälschten Autokennzeichen unterwegs. Sie führte eine Kleinmenge Betäubungsmittel mit sich und stand unter Drogeneinfluss, teilt die Polizei mit. Gegen 18.35 Uhr stoppte eine Zivilstreife der Polizei Dillingen die Frau in der Goldbergstraße. An den entstempelten Kennzeichen ihres Wagens hatte sie falsche Zulassungsstempel aufgebracht. Zudem stand sie unter Drogeneinfluss. Sie musste sich daher einer Blutentnahme unterziehen. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt. Bei der Durchsuchung ihres Autos stellten die Polizisten eine Kleinmenge Betäubungsmittel fest und konfiszierten diese.

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Urkundenfälschung, eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz und nach der Abgabenordnung, eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz und eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen die 30-Jährige. (AZ)