Finningen

12:30 Uhr

Gesunde Ernährung liegt Landfrauen im Kreis Dillingen am Herzen

Plus Mehr regionale Lebensmittel sollen in der Verpflegung verwendet werden, fordern die BBV-Ortsbäuerinnen auf ihrer Herbsttagung.

Von Patrizia Schallert Artikel anhören Shape

„Die Landwirtschaft bietet immer noch Perspektiven“, rief die bayerische Landesbäuerin Christine Singer den Dillinger Ortsbäuerinnen auf ihrer Herbsttagung in Finningen zu. Jede Bäuerin und jeder Bauer könnten ihre ganz eigenen Gaben nutzen, um ihre Sache vorwärts zu bringen. „Genau dies ist die Vielfalt, die unsere bäuerlichen Betriebe ausmacht. Wir sind im ländlichen Raum verankert, gehören zur Mitte der Gesellschaft, wir sind wichtig und darauf dürfen wir stolz sein.“

Landfrauen setzen auf gesunder Ernährung

Schon länger am Herzen liege den Landfrauen des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) die gesunde Ernährung. Es sei längst überfällig, dass mehr regionale Lebensmittel in der Gemeinschaftsverpflegung verwendet werden und eine vielfältige, ausgewogene und gesunde Kost angeboten wird, forderte Singer. „Wer soll denn unsere Erzeugnisse verkochen und genießen, wenn in den Privathaushalten zunehmend weniger Essen zubereitet wird?“ Während der Coronapandemie hätten die Verbraucher zwar den Wert regional erzeugter Lebensmittel erkannt. Der Ukrainekrieg und seine Folgen wie hohe Energiekosten und die steigende Inflationen bewirkten jedoch, dass die Konsumenten dort sparen, wo es am einfachsten ist, nämlich beim Essen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen