Grünen-Kreistagsfraktion wirft Aiwanger beim Schützenfest "Stimmungsmache" vor

Nach dem Auftritt von stellvertretendem Ministerpräsident Hubert Aiwanger beim Schützenfest in Finningen gibt es vonseiten der Kreisfraktion Kritik an dessen Auftritt.

Nachdem der stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger beim Schützenfest in Finningen zu Gast war, meldet sich nun die Grünen-Kreistagsfraktion zu Wort. Die Wärmewende sei eine Jahrhundertaufgabe und zeitgleich mit der Kriegssituation, in der sich Europa derzeit befinde, eine riesige Herausforderung für die ganze Bundesrepublik, heißt es in der Pressemitteilung. Als ausgesprochen befremdlich empfindet es deshalb die Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, mit welcher Ignoranz führende Landespolitiker beim Schützenfest in Finningen auf die Pauke gehauen haben, um den politischen Gegner zu diskreditieren. Dabei bewege sich der Diskurs auf einem sprachlichen Niveau, das der politischen Debatte nicht förderlich sei und der Akzeptanz von Politik bei den Menschen schade, so die Grünen.

Nur als Stimmungsmache könne bezeichnet werden, wie stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger versuchte, die Festbesucher und -besucherinnen gegen das sogenannte Heizungsgesetz der Ampel-Regierung aufzubringen und es als “Unsinn und Verrücktheit im Quadrat” darzustellen.

Hubert Aiwanger fordert beim Schützenfest in Finningen: "Esst Fleisch"

Der Vize-Ministerpräsident sparte der Pressemitteilung zufolge dabei aus, dass schon die vormalige Große Koalition im Jahr 2019 ein Gebäude-Energiegesetz auf den Weg gebracht hatte. In diesem war festgelegt, dass ab 2026 keine Ölheizungen mehr eingebaut sowie Öl- und Gaskessel, die älter als 30 Jahre sind, nicht mehr betrieben werden dürfen. Umso unverständlicher sei nun, so die Kreisfraktion der Grünen, dass die bayerische, von der CSU und Freien Wählern geführte Staatsregierung keine Gelegenheit auslasse, das neue, erweiterte Gebäude-Energiegesetz zu torpedieren.

Angesichts des Ernstes der Situation seien Auftritte wie beim Schützenfest in Finningen geeignet, gesellschaftspolitische Gräben zu vertiefen, die Menschen zu verunsichern und ihnen vorzugaukeln, dass alles so weitergehen könne wie bisher, kritisiert Kreisrat Engelbert Kigele.

Dazu gehöre auch die Aufforderung Aiwangers „Esst Fleisch“ an die Schützengesellschaft. Diese Parole, die der Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung widerspricht, sei ein Aufruf gegen die Gesundheit der Menschen, die zu immensen Folgekosten im Gesundheitswesen führe, zu horrenden wirtschaftlichen Schäden durch Überproduktion und nicht zuletzt zum Boykott der Klimaziele.

Kreisfraktion sieht Aiwangers Auftritt in Finningen als "populistische Show"

Der vermeintlich starke Auftritt im Finninger Festzelt kann nach Meinung der Grünen-Kreisfraktion nur als populistische Show bezeichnet werden, bei der sich die Politik hemdsärmelig und kraftstrotzend präsentiert. Aiwanger und Co. lieferten, was das johlende Publikum forderte, heißt es in der Pressemitteilung. Die Show in Finningen täusche darüber hinweg, dass die Bayerische Staatsregierung bei der Umsetzung von Politik, gerade von Klimapolitik, bisher nicht geliefert hat. Die Regierungsparteien agieren nach Meinung der Grünen, ebenso wie die CDU im Bund, völlig profillos und rückwärtsgewandt. „Dies kann keine ernst zu nehmende Antwort auf die großen Herausforderungen dieser Zeit sein“, kritisiert Landtagskandidat Constantin Jahn. Dazu gehöre nicht nur der Weg zur Klimaneutralität bis 2045, sondern die Probleme der öffentlichen Daseinsvorsorge, von den renovierungsbedürftigen Schulen und fehlenden Lehrern über marode Brücken im ganzen Land bis zu einem desolaten ÖPNV - alles Probleme, die in 16 Jahren Große Koalition nicht wahrgenommen oder verzögert worden seien. (AZ)