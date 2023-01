Im Schlössle von Finningen tobt der Fasching

Plus Die Jubiläumssaison der Finndonia startet mit einem furiosen Hofball. Die ganze Faschingsgesellschaft zeigt, was sie kann.

"Finndonia Helau" schallte es beim Einmarsch der Finndonia-Aktiven durch das Schlössle in Finningen. Es schien, dass alle Anwesenden bei diesem Hofball mit ihrem lautstarken Schlachtruf zeigen wollten, dass die zwei Jahre coronabedingte Faschingsruhe endlich vorbei sind. Es war aber auch ein imposantes Farbenspiel an Kostümen, die auf dem Parkett des großen Saals Aufstellung genommen hatten, wobei natürlich die beiden Prinzenpaare die besondere Aufmerksamkeit der Ballbesucherinnen und -besucher auf sich zogen, als Präsident Lukas Lutmayr, unterstützt von Carolin Birkner, den Hofball anmoderierten.