Innenminister Joachim Herrmann kommt zu den Finninger Feldtagen

Am 19. August wird groß in Finningen gefeiert - mit prominenter Politik-Besetzung.

Es sind wieder Finninger Feldtage. Diese finden kommendes Wochenende von 19. bis 21. August statt. Zudem wird 20 Jahre Traktorenfreunde Finningen gefeiert. Das Fest findet rund um die Traktorenhallen in der Ostersteinstraße 2 in Finningen statt. Ein Höhepunkt bei den Feierlichkeiten: Beim politischen Abend am Freitag kommt prominente Politik zu Besuch. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) kommt zu den Feldtagen. Zu diesem Abend sind alle Interessierten eingeladen.

Ein Traktorumzug durch Finningen

Am Freitag, 19. August, 18 Uhr beginnen die Feldtage mit einer aktuellen Landmaschinenschau und einer Vorführung mit der Firma Landtechnik Ayrle. Ab 20 Uhr ist dann der politische Abend mit Innenminister Herrmann. Am Samstag, 20. August, findet die große Stoppelparty mit den Dorfrockern statt, Einlass ist ab 18 Uhr.

Am Sonntag, 21. August, beginnt der Tag ab 9 Uhr mit einer Messe, anschließendem Mittagsessen und ab 13 Uhr startet der Traktorenumzug. Zudem finden ab 14 Uhr historische Feldvorführungen statt. Um 17 Uhr klingt das Wochenende beim Festabend "20 Jahre Traktorfreunde Finningen" aus. (AZ)

