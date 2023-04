Finningen

Markus Söder sagt seinen Auftritt beim Schützenfest in Finningen ab

Auf diesem Banner in Steinheim sind Ministerpräsident Markus Söder und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger noch gemeinsam als Redner beim Schützenfest in Finningen angekündigt. Nun hat Söder den Termin abgesagt.

Plus Ministerpräsident Söder kommt nun doch nicht mit Hubert Aiwanger in den Landkreis Dillingen. So reagieren die Hubertus-Schützen auf die Absage.

2020 wollte der Schützenverein Hubertus Oberfinningen sein 125-jähriges Bestehen feiern. Doch wegen Corona fiel das Spektakel aus. Jetzt soll es beim Schützenfest vom 2. bis zum 11. Juni richtig krachen. Die Plakate jedenfalls versprechen eine "Riesen-Gaudi". Allerdings haben die Schützen am Samstag ihre Werbetafel in Bergheim vorübergehend abgebaut. Der Grund: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sollten am Sonntag, 4. Juni, bei einem politischen Abend gemeinsam in Finningen sprechen. Jetzt hat aber Söder seinen Auftritt abgesagt.

Der Vorsitzende des Schützenvereins Hubertus, Gerhard Biberacher, bestätigt dies auf Anfrage unserer Redaktion. "Markus Söder kommt nicht", sagt der Schützenchef. Ein Referent des CSU-Vorsitzenden habe angerufen und abgesagt. Er selbst sei nicht am Telefon gewesen, erläutert Biberacher. Er kenne den Grund für die Absage nicht. Dem Vernehmen nach soll nun möglicherweise Bayerns Finanzminister Albert Füracker, der bereits vor drei Jahren als Festredner eingeplant war, einspringen.

