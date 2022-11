Die Gemeinde Finningen "ist umzingelt von Wasserschutzgebieten"

Bei der Sitzung diskutiert das Gremium die Pläne der Region. Auch in Wittislingen und Blindheim regt sich Widerstand. Und es gibt einen neuen Feldgeschworenen im Ort.

Vorab, so steht es in der Mitteilung von Bürgermeister Klaus Friegel, heißt es: "Die Gemeinde Finningen sieht die Notwendigkeit, unser Grundwasser langfristig zu schützen, und bekennt sich daher zum vorbeugenden Grundwasserschutz." Aber es gibt Grenzen – zumindest ist der Gemeinderat bei seiner Sitzung dabei einig.

Denn durch die Fortschreibung eines Teilfachkapitels Wasserwirtschaft des Regionalplans der Region Augsburg sollen weite Bereiche des nördlichen Gebiets der Gemeinde Finningen und des Ortsteils Mörslingen neu als Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die Wasserversorgung ausgewiesen werden. So teilt es Friegel mit. Eine entsprechende Stellungnahme, die sein Gremium vergangene Woche verabschiedet hat, sieht wie folgt aus.

Finningen sieht sich in seiner Entwicklung massiv eingeschränkt

Wortwörtlich heißt es: "Die Gemeinde ist jetzt schon umzingelt von Wasserschutzgebieten. Der Ortsteil Mörslingen ist nahezu vollständig umgeben und eingeschnürt von Wasserschutzgebieten und Überschwemmungsgebieten. 1. Im Süden und Südwesten das Wasserschutzgebiet Bayerische Rieswasser. 2. Im Nordwesten das vorläufig gesicherte Wasserschutzgebiet (Bergheimer Ried), 3. mitten im Ortsbereich und im Süden von Mörslingen Überschwemmungsgebiet; 4. im Osten ist derzeit die Ausweisung eines Wasserschutzgebietes für die Trinkwasserversorgung der Stadt Höchstädt in Planung."

In der Gemeinde Finningen mit dem Ortsteil Mörslingen sei das komplette Gemeindegebiet durch die geplante Ausweisung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die Wasserversorgung betroffen. Dies widerspreche dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, insbesondere auch im Vergleich zu anderen Kommunen und Regionen im Verbandsgebiet. Die Gemeinde Finningen sehe sich daher in der weiteren Entwicklung massiv eingeschränkt und lehne die Ausweisung der geplanten Vorrang- und Vorbehaltsgebiete in vollem Umfang ab.

In Wittislingen wird ein "Entwicklungskorridor" gefordert

Zudem dürfe die kommunale Planungshoheit der Gemeinde Finningen unter Berücksichtigung der Positivliste nicht eingeschränkt werden. Im Bereich des Hochwasserschutzes schließe sich die Gemeinde Finningen der Stellungnahme des Landkreises Dillingen an und fordere, folgende Ergänzung aufzunehmen: „Siedlungen, Wohn- und Industriegebiete sollen durch natürliche und technische Hochwasserschutzmaßnahmen vor Überschwemmungen geschützt werden.“ Insbesondere müsse ein Augenmerk verstärkt auf den flächendeckenden Grund- und Starkregenschutz gelegt werden, teilt Bürgermeister Friegel nach der Sitzung schriftlich mit.

Die Pläne sorgen nicht nur in Finningen und, wie berichtet, in Dillingen für Ärger. Auch die Gemeinde Blindheim lehnt das Vorhaben aus ähnlichen Gründen ab. Der Gemeinderat in Wittislingen fordert wiederum einen "Entwicklungskorridor" um das Gemeindegebiet. Dieser solle zwei Kilometer breit sein um auch in Zukunft landwirtschaftliche und gewerbliche Entwicklung zu ermöglichen, erklärt Bürgermeister Thomas Reicherzer. Er sieht das Problem, dass eine solche Entwicklung immer schwieriger werde und verweist auf Hochwasser- und Wasserversorgungsgebiete sowie den Denkmalschutz.

Finningen hat einen neuen Feldgeschworenen: (von links) Bürgermeister Klaus Friegel, Werner Oblinger und Vermessungsdirektor Thomas Wagner. Foto: Thomas Riedel

Eine erfreuliche Nachricht gab es bei der Sitzung auch noch. Die Feldgeschworenen der Gemeinde Finningen haben im Oktober Werner Oblinger per Nachwahl zum Feldgeschworenen gewählt. Bürgermeister Klaus Friegel bedankte sich bei ihm für die Bereitschaft zur Übernahme dieses Ehrenamts und vereidigte diesen zu Beginn der Sitzung. (AZ mit mayjo)