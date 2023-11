Oberfinningen: So soll eine Quelle vor dem Biber geschützt werden

Immer wieder war der Brunnenmühlteich verschlammt, weil Biber die Ufer untergraben haben. So will das Landratsamt Quellen und Biotop vor dem Nagetier schützen.

Mit bis zu 30.000 Euro will sich der Landkreis Dillingen am Brunnenmühlteich in Oberfinningen an einem Projekt beteiligen, das dem „Quellschutz“ ebenso dienen soll wie einem effektiven Bibermanagement.

„Seit 1998 gibt es im Mühlteich der Brunnenmühle immer wieder Probleme mit dem Biber“, erläuterte die leitende Regierungsdirektorin Christa Marx bei der Sitzung des Umweltausschusses des Dillinger Kreistages. Das größte Problem stelle das Untergraben der Uferböschungen dar, das dazu führt, dass der Mühlteich und Quelltopf der beiden Karstquellen verschlammen. Die Karstquellen speisen den Mühlteich.

Mit Beginn der Biberprobleme hat man sich auch von Naturschutzseite näher mit dem Mühlteich der Brunnenmühle befasst, so heißt es in den Sitzungsunterlagen des Umweltausschusses. Dabei sei bekannt geworden, dass der Mühlteich nicht nur vom Weiherbach gespeist wird, sondern hauptsächlich von zwei Karstquellen im süd- beziehungsweise nordwestlichen Teil des heutigen Weihers, die auch auf historischen Karten bereits erkennbar sind. Vor den beiden Karst-Quelltöpfen, die sogenannenten „Bronnen“ (Namensgeber für den Brunnenbach), ist die nördliche Quelle mengenmäßig relevanter.

Die Böschungen brachen immer wieder ein

In den letzten Jahren hätten sich die Biberprobleme zunehmend in den nördlichen Teil des Mühlteichs, in den Bereich der Karstquelle beziehungsweise des Quelltopfs, verlagert. Durch Untergraben der teils hohen Böschungen wurden diese "labil" und brachen immer wieder ein. Die Folge war die bereits zunehmende Verschlammung des Quelltopfs und auch des Mühlteichs.

Die Quelle wird ein erlebbares Naturphänomen

Um das zu verhindern, sei der Gedanke entstanden, so das Landratsamt in seiner Pressemitteilung, den Quelltopf vom Mühlteich abzutrennen und dadurch ökologisch aufzuwerten. Geplant sei, das Ufer im Bereich der Karstquellen abzuflachen, um ein Untergraben durch den Biber zu verhindern. Vorgesehen sei, dass sich der Landkreis an den geschätzten Kosten von rund 245.000 Euro mit zehn Prozent beteiligt. "Mit der Abtrennung würde die Quelle zukünftig wieder als erlebbares Naturphänomen aufgewertet, was auch der Naherholung zugutekommt", so Regierungsdirektorin Marx. Quellen besäßen neben dem hohen ökologischen Wert auch immer eine touristische Anziehungskraft. (AZ)

