Polizeihubschrauber und Spürhund im Einsatz - doch die Suche ist erfolglos

Ein Unfallauto ist in einem Garten in Finningen entdeckt worden. Ein Großaufgebot von Beamten fahndet. Bislang ohne Ergebnis.

In Finningen ist es am Samstagabend zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein 28-jähriger Mann konnte zunächst quietschende Reifen wahrnehmen. Im Anschluss entdeckte er in einem nahegelegenen Garten ein verunfalltes Fahrzeug. Von diesem entfernten sich mehrere Personen.

Die Ermittlungen laufen

Die Polizei fahndete daraufhin mit einem größeren Aufgebot nach den Personen. Unter anderem waren auch ein Polizeihubschrauber und ein Polizeihund im Einsatz. Im Rahmen der Fahndung konnten die Personen nicht angetroffen werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern an. (AZ)