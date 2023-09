Seit 125 Jahren gibt es die Lourdesgrotte in Finningen

Ein Kreuzweg durch eine Kastanien-Allee führt zum heiligen Ort, der seit vielen Jahren Menschen aus der ganzen Region anzieht. Das Jubiläum wird gefeiert.

In Finningen, zwischen den ehemaligen Ortsteilen Oberfinningen und Unterfinningen, im sogenannten Mittelfinningen ist die Lourdesgrotte zu finden. Die Grotte steht in einer ehemaligen Gemeindekiesgrube, zu ihr führt der Fußweg durch eine Kastanien-Allee mit 14 Kreuzwegstationen. Der Ursprung der Finninger Lourdesgrotte liegt 125 Jahre zurück. Dieses besondere Jubiläum wird am kommenden Wochenende gefeiert - dafür kommt sogar extra der ehemalige Stadtpfarrer Monsignore Gottfried Fellner.

Am 10. September wird das Jubiläum der Lourdesgrotte gefeiert

Zur Geschichte der Grotte: Zum Gedenken an die 40-jährige Mutter-Gottes-Erscheinung in Lourdes im Jahr 1858 und anlässlich der anstehenden Primiz von Josef Karl Oblinger im Jahr 1898 wurde in Finningen eine Lourdes-Grotte mit einer Marienstatue und der davor knienden Bernadette Soubirous gestaltet. Die Pfarrgemeinde Finningen begeht dieses Jubiläum am Sonntag, 10. September, mit einem feierlichen Gottesdienst um 10 Uhr vor der Grotte, zelebriert von Monsignore Gottfried Fellner. Anschließend gibt es die Möglichkeit zu einem gemeinsamen Mittagessen im Schützenheim Unterfinningen, am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen.

Abgeschlossen wird der Festtag mit einer Dankandacht um 16.30 Uhr, ebenfalls an der Grotte. Die Finninger Grotte bildet im Sommer für verschiedene Anlässe wie Primizen, Pristerjubiläen, Hochzeiten, Maiandachten, Mariensingen, Fahnenweihen, Vereinsfeste und das Rosenkranzgebet einen würdigen Rahmen. Menschen aus der ganzen Region finden seit vielen Jahren den Weg zu diesem heiligen Ort in Finningen.