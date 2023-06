So sieht ein Fest-Finale in Finningen aus

Plus Zum Schluss noch ein Höhepunkt: Der große Gauschützenumzug zieht am Sonntag unzählige Menschen aus der Region zur Schützen-Hochburg nach Finningen.

Es ist sein großer Auftritt, Jubel bricht aus, Hunderte Menschen im Festzelt applaudieren: Robert Winter marschiert los und schwingt die Fahne. Und wie. Da gibt er sich keine Blöße. Von ganz hinten bis vor zur Bühne lässt er die Vereinsfahne immer wieder um die lange Stange wirbeln. Seit Jahrzehnten ist er der Fähnrich bei den Oberfinninger Hubertus-Schützen. Beim großen Fahneneinmarsch nach dem Festumzug am Sonntagnachmittag kommt Winter mit seiner Abordnung als letzter ins Zelt. Die Gastgeber werden gefeiert - und sie können feiern.

Zwei Wochen lang hat sich Finningen zu einem wahren Schützen-Mekka verwandelt. Tausende Schützen und Schützinnen aus der ganzen Region sind gekommen. Vom hochkarätig besetzten politischen Abend, einem gigantischen Böllerschützen-Treffen bis hin zu Partys bis spät in die Nacht, einem Festabend oder sportlichen Wettbewerben: Die vielen Ehrenamtlichen um den Ersten Schützenmeister Gerhard Biberacher haben ein Programm auf die Beine gestellt, das sich mehr als sehen lassen kann. Finningens Bürgermeister Klaus Friegel drückt es nach dem Festumzug so aus: "Einfach top."