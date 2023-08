Finningen

vor 18 Min.

Spiel, Spaß und Spannung am Finninger Brunnenbach

Plus Es gibt nun eine Bachmuschel-Quiztour am Gewässer. Ein Rätselspaß für die ganze Familie, bei dem man einiges lernen kann.

Von Horst von Weitershausen Artikel anhören Shape

Warum die Bachmuschel, die mit lateinischem Namen "Unio crassus" heißt, so faszinierend ist und warum sie sich gerade hier in den Finninger Gewässern so wohl fühlt, all das kann man jetzt bei einer spannenden Quiztour entlang des Brunnenbachs erfahren. Vor wenigen Tagen eröffnete Bürgermeister Klaus Friegel gemeinsam mit den Verantwortlichen von Donautal-Aktiv sowie Buben und Mädchen des örtlichen Kindergartens eine Erlebnisstation. Diese befindet sich an der Brunnenbach-Brücke an der Johann-Bösl-Straße in Finningen. Ab hier kann man spannenden Berichten lauschen, um die Wette rätseln und zu echten Bachmuschel-Experten werden. Vorrausetzung sei ein Smartphone und die kostenlose Quiztouren App, erklärt Projektleiterin Susanne Kling von Donautal-Aktiv bei der Eröffnung. Und: „In den Bächen rund um Finningen gibt es eines der bedeutendsten und größten Bachmuschelvorkommen Bayerns. Überall anders ist die Muschelart akut vom Aussterben bedroht. Deshalb genießt sie einen besonderen Schutz."

Eine kostenlose App auf das Handy herunterladen

An der neuen Erlebnisstation wird den Kindern auf spielerische Weise und durch Infotafeln das Thema Bachmuschel nahegebracht und entlang der etwa drei bis viereinhalb Kilometer langen Quiztour wird man dann mit allen wichtigen Informationen über die Bachmuschel versorgt. Die kostenlose App kann im Apple-App-Store oder auf Google Play herunterheruntergeladen werden. Danach muss nur noch die gewünschte der fünf Touren geladen werden und der Rätselspaß kann beginnen. An den Quizpunkten entlang der Touren gibt es zusätzliche interessante Audiobeiträge zu hören und knifflige Quizfragen zu lösen - entweder als Team oder im Duell.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen