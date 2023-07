Starke Traktoren im Wettstreit in Unterfinningen

Am 20. August wollen die Fans PS-starker Landmaschinen diese dabei beobachten, wie sie Bremswagen möglichst weit ziehen.

Nach dem großen Erfolg der achten Finninger Feldtage im vergangenen Jahr möchten die Traktorenfreunde Finningen laut Pressemitteilung zum "Oldtimer-Bremswagenziehen" am Sonntag, 20. August einladen. "Spürt die Aufregung und den Nervenkitzel, wenn die Traktoren gegen den Mercedes-Bremstrac antreten", so die verantwortlichen. Wenn die Motoren der alten Zugmaschinen dröhnen und die Reifen quietschen, wird in Unterfinningen an der Bachwiese die Spannung in der Luft liegen. Los geht es ab 9 Uhr, ab etwa 9.30 Uhr startet der Wettkampf.

Beim Bremswagenziehen schleppen die angemeldeten Oldtimer Traktoren und Standard-Traktoren der neueren Generation mit langsamer Fahrgeschwindigkeit einen mit Gewichten beladenen Brems-Wagen möglichst weit. Die Zugfahrzeuge werden dabei in verschiedene Gewichtsklassen eingeteilt. Je nach PS-Stärke der Traktoren wird immer mehr Gewicht auf den Bremswagen aufgeladen und während der Fahrt nach vorne verlagert, bis der Bremswagen sich eingräbt und die Erde vor sich herschiebt. Ziel ist es: Wer am weitesten kommt, der hat gewonnen. Schafft ein Traktor die ganze Bahnlänge von 100 Metern, ohne zu stoppen, dann hat er einen sogenannten „Full Pull“ erreicht.

Gemütliche Atmosphäre für gepflegtes Fachsimpeln

Der Verein steht laut Aussage der Verantwortlichen für die Erhaltung und Näherbringen landwirtschaftlicher Kulturgüter. Dies möchten die Traktorenfreunde Finningen an diesem Tag den Oldtimer Traktorenfans und Interessierten Zuschauern auf dem Feld in Unterfinningen durch die Präsentation verschiedener Oldtimer Traktoren zeigen. Bei gemütlicher Atmosphäre kann man demnach den alten Traktoren beim Kräftemessen zuschauen.

Im Festzelt können die Besucher sich bei Essen und Getränken stärken, unterhalten und über Oldtimer austauschen. "Egal, ob ihr Profis oder Hobbyisten seid, jeder ist herzlich willkommen, um teilzunehmen und den Spaß am Bremswagenziehen zu erleben. Wir zeigen euch, was die Traktoren draufhaben", schreiben die Traktorenfreunde. (AZ)