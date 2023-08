Streit und Schläge auf dem Finninger Festplatz

In Finningen haben sich mehrere Menschen gestritten. Jetzt ermittelt die Polizei gegen zwei Männer.

Ein Streit zwischen mehreren Personen brach am frühen Dienstagmorgen auf einer Veranstaltung in der Johann-Bösl-Straße in Finningen aus. Wie die Polizei mitteilt, kam es im Verlauf der Streitigkeiten auf dem Festplatz zu einer Schubserei und Schlägen zwischen mehreren Beteiligten.

Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Gegen einen 22-Jährigen und einen 17-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt, teilt die Polizei mit. (AZ)