Tachos von zwei Pedelecs gestohlen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, vom 22. auf den 23. März kam es in der Austraße in Finningen zu einem Diebstahl. Von zwei Pedelecs wurden laut Polizeiangaben jeweils die Tachos entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Die Polizei Dillingen sucht Zeugen für den Diebstahl in Finningen

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei Dillingen unter 09071/56-0 zu wenden. (AZ)