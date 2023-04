Unfall in Finningen: Autofahrerin nimmt anderem Wagen die Vorfahrt

Nachdem eine Autofahrerin in Finningen nicht auf die Vorfahrtsregelung geachtet hat, ist sie mit einem anderen Wagen zusammen gekracht. Beide Frauen wurden leicht verletzt.

Eine 55-Jährige hat beim Autofahren am Mittwoch bei Finningen nicht auf den Verkehr geachtet und einen Unfall verursacht. Als die Frau gegen 11.30 Uhr die Kreuzung Deisenhofer Straße/Am Kapelle überquerte, übersah sie den Beamten zufolge eine 66-Jährige in ihrem Wagen. Beide Fahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen vorsorglich zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus. An den beiden Pkws entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 10.000 Euro. (AZ)