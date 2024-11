Verein für Gartenbau und Landespflege Finningen feiert 25-jähriges Gründungsjubiläum

Verein für Gartenbau und Landespflege Finningen feiert seine 25 jähriges Gründungsjubiläum Kürzlich feierte der Verein für Gartenbau und Landespflege Finningen in der wunderschön herbstlich geschmückten Festhalle der Brunnenmühle sein 25jähriges Gründungsjubiläum. Die Resonanz war überwältigend und übertraf alle Erwartungen. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Karin Herreiner überbrachte der 2. Bürgermeister Thomas Riedel die Grüße der Gemeinde und betonte die Wichtigkeit des Vereins hinsichtlich der Pflege und Erhaltung der vielen Nutzhölzer innerhalb Gemeinde. Anschließend bekräftigte Pfarrer Uzoaqua in seiner Ansprache die immer größere Bedeutung zur Erhaltung der Natur. Der Vorsitzende des Kreisverbandes Dillingen Manfred Herian überbrachte Glückwünsche zum Jubiläum. Eindringlich verwies er auf die Notwendigkeit der Gartenbauvereine hinsichtlich des Klimawandels. Sämtliche Vereine der Gemeinde überreichten anschließend an die Vorsitzende Karin Herreiner ein Jubiläumsgeschenk. Die anschließende Ehrung der Gründungsmitglieder nahmen der vormalige und jetzige Kreisfachberater Manfred und Benedikt Herian vor. Zu bewundern war eine große Fotoausstellung, die 25 Jahre Vereinsarbeit zeigte. Für die Jüngsten war eine Bastelecke eingerichtet. Bemerkenswert war die umfangreiche Obstausstellung mit einer Vielfalt von über 40 verschiedenen Sorten aus Äpfeln, Birnen und Mispeln. Mancher konnte dabei seine bisher unbekannte Apfelsorte durch die Fachberatung von Herrn Eckard Huber klären. Auch eine „neue Züchtung des Vereins ein sog. „Herzapfel“ fand viel Interesse. Die gelungene Feier wird in guter Erinnerung bleiben.

