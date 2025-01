Weihnachtliches Singen beim Landvolk Finningen

Nach dem instrumentalen Auftakt der Stubenmusik und dem gemeinsamen Gesang „Macht hoch die Tür“ konnte Gisela Heim vom Finninger Landvolk die Besucher im Gasthof Schlössle herzlich willkommen heißen. Nach einer Adventskranzmeditation und besinnlichen Textbeiträgen führte der Chor mit den Liedern „Es kam ein treuer Bote“, „Es klopft“, „Auf auf ihr Hirten all“ und „Singet Leut“ die Zuhörer hin auf das Wunder der Hl. Nacht. Besinnlich und festlich dazu erklangen die instrumentalen Beiträge der Stubenmusik und der Orgelstücke von Sophia und Theresa Herreiner. Sei Mensch! Wahr! Echt! Wertvoll! – das ist das Jahresthema des Kath. Landvolks. Dieser Impuls begleitete die Feier – Menschsein, damit Gott bei uns Menschen ankommen kann. Eine besondere Stimmung vermittelte der gemeinsam gesungene Andachtsjodler. Pfarrer Uzoagwa bekräftigte die hoffnungsvolle Kraft der weihnachtlichen Botschaft, die in die Welt getragen wird, die Liebe und die Dankbarkeit. Bürgermeister Klaus Friegel würdigte die Aktivitäten des Landvolkes und dankte für das soziale Engagement in einer schwierigen Zeit. Im Anschluss an die Feier konnte das Landvolk insgesamt 1750 Euro zur Unterstützung für caritative Bereiche in der Region sowie für die Missionsstation in Simbabwe weiterleiten. Davon gehen 600 Euro an die Missionsstation, 450 Euro erhält der Bunte Kreis Augsburg, 450 Euro wurden an Humedica in Kaufbeuren weitergeleitet sowie 250 Euro für Glühwürmchen. Mit dem Lied „Freu dich über jede Stunde, die du lebst auf dieser Welt“ klang eine besinnliche Feier aus.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.