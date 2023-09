Finningen

Wenn der Rufbus nicht kommt: Mann aus Finningen ärgert sich

Plus Ekkehard Mutschler lebt in Finningen und nutzt regelmäßig den Rufbus. Das klappt jedoch nicht immer reibungslos. Nun soll das System bald verbessert werden.

Es ist ein Plan mit vielen Zahlen, Zeiten und Abkürzungen: Ekkehard Mutschler hat ihn ausgedruckt und kennt die ihn inzwischen gut. "Nur an Schultagen", "nur dienstags und donnerstags an Schultagen", "nur dienstags und freitags an schulfreien Tagen" heißt es da in der Erläuterung zu den Abkürzungen. Es ist der Fahrplan der Linie 9096, der Mutschlers Wohnort Finningen über Mörslingen und Höchstädt an Dillingen anbindet. Das System Rufbus nutzt der Senior schon eine Weile, ist im Großen und Ganzen zufrieden, bis vor Kurzem, als er aus Finningen nicht wegkam mit der Auskunft: "Heute kommt kein Bus mehr."

"Ich glaube, es würden viel mehr Leute den Rufbus nutzen, wenn dafür richtig Werbung gemacht würde und man sich darauf verlassen kann", sagt Mutschler. Er ist nicht mehr so gut zu Fuß und deshalb auf den Bus angewiesen, wenn seine Frau ihn nicht fahren kann. Neulich war wieder so ein Tag, in den Ferien muss Mutschler den Rufbus nehmen und das funktioniert so: Mindestens eine Stunde vor Abfahrt muss man dem Busanbieter, also der RBA, per Telefon mitteilen, dass man zu einer bestimmten Uhrzeit an einer Haltestelle des Linienbusses einsteigen möchte. Dann schickt die RBA ein eigenes Fahrzeug vorbei oder regelt den Dienst über ein Taxiunternehmen.

