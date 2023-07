Wer hat die Dachrinne in Finningen beschädigt?

Die Polizei Dillingen sucht Zeugen nach einem Unfall in Finningen.

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Mittwoch zwischen 5.45 und 16.45 Uhr gegen die Dachrinne eines Wohnhauses in der Von-Ersingen-Straße in Finningen und verursachte so einen Schaden von ungefähr 500 Euro. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt vom Unfallort und beging Fahrerflucht. An der beschädigten Dachrinne konnte gelber Lackanrieb festgestellt werden. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)