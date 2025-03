Wer ist in Finningen in den Bauwagen eingebrochen?

In der Zeit von Freitag auf Sonntag wurde in einem Bauwagen einer Baufirma eingebrochen. Der Bauwagen stand am Ziegelberg. Es wurden Türen aufgebrochen und verschiedene Werkzeuge im Gesamtwert von 15.000 Euro entwendet.

Am Bauwagen entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Gegen die bislang unbekannten Täter wird wegen besonders schweren Falles des Diebstahls ermittelt. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, soll sich bitte bei der Polizei Dillingen melden. (AZ)