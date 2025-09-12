Grünbeck feiert in Höchstädt seine Absolventen

Mit Stolz und Freude blickt die Grünbeck AG in Höchstädt auf ein bedeutendes Ereignis im Ausbildungsjahr: Die traditionelle Freisprechungsfeier, die in diesen Tagen im Forum des Wasseraufbereitungs-Unternehmens Forum stattfand, würdigte die Leistungen der Absolventinnen und Absolventen. Gleichzeitig wurden die neuen Auszubildenden und dualen Studenten willkommen geheißen.

Personalleiterin Sandra Stricker führte durch das Programm und begrüßte auch im Namen von Vorstand Dr. Günter Stoll über 100 Gäste – darunter Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wirtschaft. „Unsere Ausbildungsfeier ist ein Höhepunkt im Jahr“, betonte Stricker. „Sie würdigt nicht nur den erfolgreichen Abschluss unserer Auszubildenden und Studenten, sondern markiert auch den Start für 20 junge Menschen, die nun ihren Weg ins Berufsleben bei Grünbeck beginnen.“

Azubis loben die Ausbildung bei Grünbeck in Höchstädt

Insgesamt 23 junge Menschen haben ihre Ausbildung oder ihr duales Studium erfolgreich abgeschlossen – in Berufsfeldern wie Industriemechanik, Fertigungsmechanik, Elektronik für Betriebstechnik, Industrieelektrik, Lagerlogistik, Industriekaufleute sowie in den dualen Studiengängen Wirtschaftsingenieurwesen und Mechatronik. Timm Mayer betonte in seiner Abschlussrede: „Grünbeck war für mich die perfekte Wahl – nicht nur wegen der vielen Benefits und Weiterbildungsmöglichkeiten, sondern auch, weil man hier echte Perspektiven hat.“ Die Ausbildung sei praxisnah und abwechslungsreich gewesen. Noah Stenzel ergänzte: „Besonders in Erinnerung bleibt mir die Einführungswoche mit dem Treffen der FCA-Profis und die tolle Unterstützung durch unsere Ausbilder.“

16 Absolventinnen und Absolventen wurden laut Pressemitteilung direkt in ein Arbeitsverhältnis übernommen – davon zwölf unbefristet und vier befristet, etwa bis zum Beginn eines Studiums oder einer Weiterbildung. Grünbeck fördert auch nach der Ausbildung gezielt die Weiterbildung. Über die Loni und Josef Grünbeck-Stiftung wurden in diesem Jahr drei Stipendien vergeben – an Michaela Kaiser, Franz Bacherle und Stefan Vogler. Sie werden auf ihrem weiteren Bildungsweg begleitet. Auch die aktuellen Auszubildenden und Studierenden wurden für ihre schulischen Leistungen geehrt. Für Notendurchschnitte bis 2,0 in Berufsschule oder Hochschule wurden zehn Prämien vergeben. „Ihre Leistungen im vergangenen Ausbildungsjahr waren herausragend“, betonte Sandra Stricker.

Das Höchstädter Unternehmen bildet seit 1962 aus

Mit großer Freude wurden 17 neue Auszubildende und drei duale Studenten bei Grünbeck begrüßt. Das Unternehmen bildet seit 1962 aus. „Sie werden nicht nur viel über Wasser lernen, sondern auch über sich selbst“, sagte Stricker. (AZ)