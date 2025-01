Fit for Job in Höchstädt: „Nachbohren und den richtigen Beruf finden“

Die Berufsinformationsmesse „Fit for Job“ findet am Samstag, 15. Februar, in Höchstädt statt. Etwa 100 Unternehmen werden dabei erneut über die vielfältigen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in der Region informieren. Mit dem Slogan „Nachgebohrt und den richtigen Job gefunden“ werben die Organisatoren für die mittlerweile 21. Berufsinformationsmesse. Veranstaltungsorte sind die Nordschwabenhalle, die Berufsschule Höchstädt sowie die Messehalle „Das Handwerk“ der Kreishandwerkerschaft.

Die „Fit for Job“ verspricht laut Pressemitteilung erneut ein umfassendes Informationsangebot für junge Menschen. In der Region war die Messe in den vergangenen Jahren eine zentrale Plattform in der Berufsorientierung für Jugendliche und damit ein ganz entscheidender Eckpfeiler in der Fachkräftesicherung für die Unternehmen. Dieses Fazit zog Landrat Markus Müller bei der Vorstellung der Werbemittel für die „Fit for Job“, die am Samstag, 15. Februar, von 9 Uhr bis 13 Uhr stattfindet.

Mit starken Partnern wirbt der Landkreis Dillingen für die diesjährige Berufsinformationsmesse „Fit for Job". Im Bild: Landrat Markus Müller (Siebter von rechts) mit dem Organisationsteam sowie Vertretern der Initiatoren und Sponsoren der Veranstaltung. Foto: Landratsamt

Landrat Müller sagt: „Die Veranstaltung bietet eine einzigartige Gelegenheit für Schüler, deren Eltern und alle Interessierten, sich über die verschiedenen Ausbildungsberufe, Bildungswege und Studiengänge zu informieren. Mit rund 100 Ausstellern verspricht das bunte Messetreiben vielfältige Einblicke in die Welt der Ausbildung und zeigt auf, welche beruflichen Karrierechancen bei den regionalen Unternehmen gegeben sind.“ Gerade der Start in ein erfolgreiches Berufsleben hänge ganz wesentlich von einer guten Ausbildung ab. „Dabei ist die Wahl des passenden Ausbildungsberufs oder Studiums eine schwierige und nachhaltige Entscheidung“, betont Müller. Daher passe der diesjährige Slogan der Messe nach Ansicht Müllers hervorragend zur Zielstellung der „Fit for Job“, da es trotz bester beruflicher Perspektiven für die jungen Menschen oftmals nicht einfach sei, sich in der großen Vielfalt der beruflichen Aus- und Weiterbildung zurechtzufinden.

„Das Organisationsteam hat das bewährte Ausstellungskonzept weiter optimiert“

Christian Weber von der Wirtschaftsförderstelle des Landkreises informiert: „Um der Nachfrage der Unternehmen nach Ausstellungsflächen einigermaßen gerecht zu werden und den Jugendlichen eine große Bandbreite an Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen zu präsentieren, hat das Organisationsteam das bewährte Ausstellungskonzept weiter optimiert.“ Landrat Markus Müller betonte gemeinsam mit den Agenda21-Beauftragten Annett Jung und Joachim Hien, dass der Erfolg der „Fit for Job“ auch in einer kontinuierlichen Kooperation von Politik, Wirtschaft und Bildungseinrichtungen sowie verschiedener Initiativen begründet sei. Insbesondere das Schule-Wirtschaft-Netzwerk leiste hier in seiner Rolle als Multiplikator der Veranstaltung einen außerordentlichen Beitrag. Dafür dankten die Verantwortlichen der neuen Geschäftsführerin des Netzwerks, Aurelie Krämer, stellvertretend für die Beratungslehrkräfte an den weiterführenden Schulen.

Ausdrücklich dankte Landrat Markus Müller neben der Agentur für Arbeit für die Organisation des Vortragsprogramms auch den Städten Dillingen und Höchstädt sowie der Sparkasse Nordschwaben und den Volksbanken und Raiffeisenbanken im Landkreis Dillingen, die als Sponsoren seit Jahren die Organisation und Finanzierung der Messe unterstützen. Informationen zur „Fit for Job“ gibt es auch im Netz unter fitforjob-dillingen.de. (AZ)