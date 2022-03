Landkreis Dillingen

vor 35 Min.

Diese Menschen aus dem Kreis Dillingen retten Kinder aus der Ukraine

Plus Die Regens-Wagner-Mitarbeiter Jochen Kitzinger und Andreas Baur haben vom Krieg traumatisierte Mütter und ihre Kinder nach Augsburg geholt. Dieses Wochenende fahren sie wieder.

Von Berthold Veh

Als das Ahrtal vergangenes Jahr in den Fluten versank, Menschen starben und viele Bewohner vor dem Nichts standen, hatten Jochen Kitzinger und Andreas Baur einen spontanen Impuls. „Wir wollten helfen“, sagt Kitzinger. Der Mitarbeiter von Regens Wagner hatte die Idee, mit seiner Wohngruppe in Dillingen ein kleines Paket für die Menschen im Ahrtal zu schnüren. Das Ganze bekam aber größere Dimensionen, Kitzinger rief deshalb seinen Arbeitskollegen Andreas Baur aus Gundelfingen an. Und zu Dritt fuhren die Regens-Wagner-Mitarbeiter schließlich mit einem Sprinter der Stadt Lauingen, der mit Hilfsgütern beladen war, ins Ahrtal.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen