Tierisch witzig: Wir suchen die lustigsten Tierfotos aus dem Landkreis Dillingen

Ob Hund, Katze oder Wellensittich: Wir lieben unsere Haustiere, erst recht, wenn sie Unfug treiben. Machen Sie mit bei unserem Wettbewerb – es gibt auch etwas zu gewinnen.

Jährlich kürt eine Gruppe von Tierfotografen aus Tansania das originellste und lustigste Bild aus dem Reich der Tiere. In diesem Jahr war es eine Löwin, die nicht gerade katzengleich von einem Baum stürzte und im Fall fotografisch festgehalten wurde. 2020 zählte zu den Finalisten unter anderem das Foto von Yevhen Samuchenko, auf dem eine Gruppe von Languren auf Fahrrädern sitzt. Gerade wenn es im Tierreich menschelt, freut sich der Betrachter des Bildes. In diesem Fall könnte man nämlich meinen, dass die asiatische Affenart zu einer Bike-Gang zählt, die kurz vor ihrem nächsten Coup steht.

Sie werden das sicher kennen, denn auch Haustiere haben Momente, die überaus witzig sein können. Und auf Ihrem Handy gibt es garantiert auch Fotos von Hund, Katze oder Kanarienvogel, die Sie bereits herumgezeigt haben. Manchmal ist Lachen schließlich ansteckend und tut richtig gut. Unsere Zeitung sucht deshalb bis Montag, 13. März, um 18 Uhr, ebenfalls das witzigste und originellste Foto, das Sie von Ihren Lieblingen aufgenommen haben. Egal, ob es das im Zoo war, zu Hause, im Urlaub oder im Wald.

Haben Sie einen originellen Schnappschuss von einem Tier?

Schicken Sie uns per E-Mail das Foto an redaktion@donau-zeitung.de. Stichwort: Tierisch. Schreiben Sie uns bitte auch, was darauf zu sehen ist, Ihre Kontaktdaten (Telefonnummer und Wohnort) sowie den Vor- und Nachnamen des Fotografen. Wichtig: Wenn möglich ist das Bild querformatig oder quadratisch. Mindestens ein Megabit wäre wünschenswert. Ab nächster Woche stimmen Sie dann selbst auf unserer Homepage ab und küren so den Gewinner oder die Gewinnerin.

Der Aufwand für uns soll sich für Sie natürlich auch lohnen. Der Sieger oder die Siegerin des Votings erhält einen Gutschein im Wert von 50 Euro von Fressnapf in Lauingen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und eine große Auswahl an Tierfotos von witzigen Momenten von Menschen aus dem Landkreis Dillingen mit (Ihren) Tieren.

Der Gewinner oder die Gewinnerin der Votings wird von uns benachrichtigt und in unserer Zeitung informiert. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter der Telefonnummer 0821/777-2355. (VMÖ /sb)