Frage nach Unfall in Dillingen: Wer hatte Grün?

In der Kreisstadt hat es an der Kreuzung Dillinger Straße/Schillerstraße am Mittwoch gekracht. Ein 47-Jähriger war kurz nach 13 Uhr auf der alten B16 in Richtung Lauingen unterwegs. Er wollte nach Angaben der Polizei die Hausener Kreuzung geradeaus überqueren, um weiter in Richtung Herzogstadt zu fahren.

69-jährige Beifahrerin wird bei dem Unfall leicht verletzt

Von der Schillerstraße kommend, fuhr eine 42-Jährige mit ihrem Wagen ebenfalls in den Kreuzungsbereich ein. Die Autofahrerin wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Hausen überqueren. Die beiden Autos stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Dabei wurde die 69-jährige Beifahrerin der 42-Jährigen leicht verletzt und kam zur Behandlung in das Dillinger Krankenhaus. An den beiden Pkw entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Hinweise

Die Schuldfrage bei dem Unfall ist noch nicht geklärt. Beide Autofahrer geben an, bei grünem Lichtzeichen in den Kreuzungsbereich gefahren zu sein. Die Polizeiinspektion Dillingen sucht deshalb unter Telefon 09071/560 Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten. (AZ)