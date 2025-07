Frau in Dillinger Regens-Wagner-Heim getötet: Freispruch für den einen, Haft für den anderen

Das Foto der Elvira S. steht auf dem Tisch vor ihren Geschwistern. Es wurde an ihrem letzten Geburtstag aufgenommen. Sie trägt einen gemusterten Schal und eine Jeansjacke, lächelt in die Kamera. Grund zum Lächeln hatte die 59-Jährige auch kurz vor ihrem Tod, eine ihrer Schwestern hatte Hochzeit gefeiert. Das berichtet die Nebenklagevertreterin in ihrem Plädoyer. Gut zehn Tage später war Elvira S. tot. Ermordet, so die Meinung der Nebenklage und des Staatsanwaltes. Die Verteidigung plädiert auf Totschlag. Am Donnerstag fiel nun das Urteil in einem aufsehenerregenden Prozess.

Christina Brummer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89407 Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Thomas Junggeburth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis