Frau will in Drogerie in Lauingen Schmuck und Parfüm im Wert von 340 Euro stehlen

In einer Drogerie in der Herzog-Georg-Straße in Lauingen ist am Dienstag ein Ladendiebstahl verübt worden. Als gegen 11.30 Uhr eine 39-Jährige das Geschäft verlassen wollte, schlug die Diebstahlsicherung an.

Die Mitarbeitenden informieren die Dillinger Polizei

Das Personal stellte daraufhin fest, dass die Frau Parfüm und Schmuck im Gesamtwert von etwa 340 Euro nicht bezahlt hatte. Die Mitarbeiter informierten die Polizei. Zudem wurde gegen die 39-Jährige ein Hausverbot ausgesprochen.

Jetzt ermittelt die Polizeiinspektion Dillingen

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun gegen die 39-Jährige wegen des Verdachts des Ladendiebstahls.