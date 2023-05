Frauenriedhausen

Mann will Maibaum mit der Kettensäge fällen

In Frauenriedhausen will ein Mann den Maibaum fällen. Das wird verhindert. Nicht so Vandalismus am Gremheimer Maibaum.

Am Sonntagabend kam es in der Dorfstraße in Frauenriedhausen zu einem Streit zwischen mehreren Beteiligten. Anlass des Streits war, dass ein 32-Jähriger mit seiner mitgebrachten Kettensäge beabsichtigte, den dortigen Maibaum zu fällen. Der Streit konnte durch die Polizei vor der Begehung von Straftaten geklärt und der Maibaum dadurch gerettet werden. In Gremheim dagegen kam es zu Vandalismus am Maibaum - dieser wurde von Unbekannten mit Farbe beschmiert, wie uns Dorfbewohner mitteilten. (AZ)

