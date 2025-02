Schmuck im Wert von 3000 Euro gestohlen

Eine unbekannte Person hat am Samstagmittag in einem Einfamilienhaus in Frauenriedhausen wertvollen Schmuck entwendet. Wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt, entdeckte eine 77-Jährige die ihr unbekannte Person in ihrem Haus. Die Person ergriff daraufhin die Flucht.

Schmuckdieb in Frauenriedhausen ergreift die Flucht

Die Frau stellte danach fest, dass ihr Schmuck im Wert von schätzungsweise 3000 Euro fehlt. In dem Haus entstand kein Sachschaden. Die Polizeiinspektion Dillingen hat die Ermittlungen unter anderem wegen Diebstahls aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 09071/560. (AZ)