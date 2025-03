VdK Lauingen: Annemarie Graf zur Frauenbeauftragten gewählt

Vorsitzender Dieter Manßhardt begrüßte die zahlreichen Mitglieder des VdK Lauingen in der Schützenklause in Frauenriedhausen zur Jahreshauptversammlung 2025. Von zwei gelungenen Ausflugsfahrten im Jahr 2024 nach Schrobenhausen und nach Kempten konnte der Vorsitzende berichten. Die weiteren gut besuchten Veranstaltungen waren die Jahreshauptversammlung und die Adventsfeier, die zum ersten Male in der Schützenklause in Frauenriedhausen stattfand.

Großen Anklang fanden die monatlichen Stammtische, die auch in diesem Jahr wieder stattfinden sollen. Urkunden und Ehrennadeln gab es für die anwesenden Jubilare, die für langjährige Treue zum VdK geehrt wurden. Annemarie Graf wurde von der Versammlung einstimmig als Frauenbeauftragte in die Vorstandschaft gewählt. Sie engagierte sich schon seit fast einem Jahr kommissarisch auf dieser Position.

Der Kreisgeschäftsführer dankt den Ehrenamtlichen für ihren Einsatz

Kreisgeschäftsführer Martin Jonietz nützte nach seinem Grußwort die Gelegenheit, über aktuelle Themen des VdK-Landesverbands und des Kreisverbands zu berichten. In seinem Beitrag informierte er die Versammlung auch über die aktuelle Situation in der Kreisgeschäftsstelle. Er dankte allen Ehrenamtlichen für ihren unermüdlichen Einsatz. Mit einem Diavortrag über vergangenen Veranstaltungen von Heinz Gärtner endete der offizielle Teil der Versammlung.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.