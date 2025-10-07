Freie Wähler Höchstädt plädieren für Vertrauen in Kreisklinik

Die Freien Wähler (FW) Höchstädt hatten bei ihrer Generalversammlung Ende September vieles zu besprechen. Doch im Vorfeld des Treffens stand eine Besichtigung bei der Freiwilligen Feuerwehr an. Patrick Sched, zweiter Kommandant, informierte über die Arbeit der Feuerwehr und ihre Gerätschaften, was auf großes Interesse stieß. Im Anschluss daran konnte der Vorsitzende der Freien Wähler, Gerrit Maneth, rund 30 Mitglieder und interessierte Bürgerinnen und Bürger begrüßen. Darunter war auch Bezirksrat Ulrich Reiner sowie die dritte Bürgermeisterin Simone Bschorer.

FW Höchstädt: Inklusionsspielplatz beim Schloss kommt

In seinem Rückblick erinnerte Maneth an die verschiedenen Aktivitäten, wie den Besuch bei dem Höchstädter Unternehmen BAP Pharma, die Spende an die Jungfischer und die Kreideaktion mit guten Wünschen zum Start ins neue Schuljahr. Bezirksrat Ulrich Reiner informierte darüber, dass mit der Errichtung des Inklusionsspielplatzes beim Schloss noch in diesem Jahr begonnen werden soll – aus Sicht der FW ein Vorzeigeprojekt für die ganze Region.

Es folgten Berichte von den Stadträten Eva Graf-Friedel zur Neugründung des Vereins „Höchstädter Forum – Senioren aktiv“. Der Verein habe das Ziel, die Interessen der älteren Generation gegenüber der Stadt zu vertreten. Fabian Weiß berichtete über den Stadtlauf am Marktsonntag, der mit über 140 Teilnehmern ein voller Erfolg war – eine Fortsetzung im kommenden Jahr sei bereits geplant. Simone Bschorer äußerte sich zur aus ihrer Sicht gefährlichen Schulwegsituation an der Grund- und Mittelschule, welche sich zwischenzeitlich verbessert habe. Zur Aufwertung der Kinderspielplätze auf Initiative der FW/Junges informierte Simon Schaller.

Klarer Zuspruch für die Kreiskliniken Dillingen

Fraktionsvorsitzender Hans Mesch rundete diesen Teil mit Informationen aus der jüngsten Stadtratssitzung ab. Wenig Verständnis herrschte dabei für die Entscheidung zur Fortführung des Rufbusses von Höchstädt nach Bissingen. Die sieben Fahrten mit sieben Personen in acht Monaten bedeuteten Kosten von 187 Euro pro Fahrt beziehungsweise pro Person allein für die Stadt. Da diese auch die Gemeinden Lutzingen, Bissingen und den Landkreis betreffen, würden sich insgesamt 748 Euro pro Fahrt und Person errechnen.

Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung zeigte der Chefarzt der Kreisklinik Dillingen, Dr. Xaver Kapfer, auf, wie wichtig eine wohnortnahe medizinische Versorgung ist. Er warb eindringlich um das Vertrauen, welches die äußerst engagierten Ärzte und Pflegekräfte zweifelsfrei verdient haben. Sein Appell: Nur gemeinsam kann der Erhalt der Kreisklinik gesichert werden. Die Freien Wähler schließen sich dem klar an. (AZ)