Freisprechfeier in Höchstädt: „Häuser und Straßen kann man nicht downloaden“

Der Rittersaal im Schloss Höchstädt bot einen festlichen Rahmen für die Freisprechfeier der Bauinnung und der Maler- und Lackiererinnung Nordschwaben. Zahlreiche Ehrengäste waren gekommen, um mit den frisch gebackenen Gesellinnen und Gesellen deren erfolgreiche Ausbildungsabschlüsse zu feiern. Die jungen Fachkräfte aus den Gewerken Maurer/Maurerin, Straßenbauer, Wärme-Kälte-Schallschutzisolierer sowie Maler und Lackierer/in nahmen vor den Augen ihrer stolzen Familien, Freunde und Ausbilder ihre Gesellenbriefe entgegen.

Besonders erfreulich ist laut Pressemitteilung: Die Zahl der Auszubildenden im Handwerk ist in den Landkreisen Dillingen und Donau-Ries im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent gestiegen. Das sei ein deutliches Zeichen für die Attraktivität und Zukunftsfähigkeit des Handwerks in der Region.

Obermeister Wolfram Uhl hob die Bedeutung des Tages hervor: „Sie stehen nun an der Schwelle vom Lernen zum Tun. Mit den Gesellenbriefen erhalten Sie heute den Lohn für Ihre Ausdauer und Beharrlichkeit während der Ausbildung.“ Uhl betonte, dass die Jugendlichen jetzt nicht nur über handwerkliche Fertigkeiten, sondern auch über fundierte theoretische Kenntnisse verfügten. „In jedem dieser Handwerksberufe wird unsere Region neu gestaltet und es entstehen Räume für die Zukunft,“ sagte der Obermeister.

Die stellvertretende Landrätin des Landkreises Donau-Ries, Ursula Kneißl-Eder, würdigte in ihrer Rede die Leistung der jungen Fachkräfte: „Wir brauchen Fachkräfte wie Sie, um unsere Heimat voranzubringen. Bleiben Sie unserer Region treu, sie bietet Ihnen hervorragende Perspektiven.“ Auch Höchstädts Bürgermeister Stephan Karg gratulierte von Herzen: „Sie machen mit Ihrer Handwerkskunst unsere Städte und Kommunen lebenswert, verleihen den Menschen stabile Wohnräume und bringen Farbe in die Orte.“ Besonders hob Karg das Engagement der Ausbildungsbetriebe hervor.

„Sie haben gemeinsam gelacht, geflucht und dann weitergebaut“

Für einen heiteren und zugleich nachdenklichen Moment sorgte Kreishandwerksmeister Werner Luther. Er erinnerte daran, dass eine Ausbildung in den Bauhandwerken kein „Zuckerschlecken“ sei: „Der Umgangston war sicher nicht immer sanft, aber Sie haben gemeinsam gelacht, geflucht und dann weitergebaut. Darauf kommt es an!“ Seine Botschaft war klar: „Ihre Ausdauer und Ihr Engagement haben sich gelohnt. Jetzt können Sie sich mit Stolz Fachkräfte nennen. Häuser und Straßen kann man nicht downloaden, im Handwerk sind es die Menschen, die das Fundament bilden.“ Als symbolischen Höhepunkt bat Luther die Junggesellen, sich zur Freisprechformel von ihren Plätzen zu erheben.

Alle freigesprochenen und frischgebackene Gesellinnen und Gesellen mit den Ehrengästen. Foto: Cara Irina Wagner

Im Anschluss erfolgte die feierliche Überreichung der Gesellenbriefe an die 27 Nachwuchskräfte. Besonders freute sich Obermeister Werner Rauch, dass unter den Maler- und Lackierer-Absolventen drei junge Frauen waren. Auch bei den Maurern trat mit sichtbarem Stolz eine junge Dame in traditioneller Kluft zur Bühne. Insgesamt wurden die Gesellenbriefe an Absolventen aus allen vier Gewerken überreicht. Am Ende entrollte Josef Leberle, Ausbildungsmeister im AFZ der Bauinnung, ein großes Plakat mit der Aufschrift „Danke“. Dieser Dank gelte auch den Kollegen im Ausbildungszentrum. Besonders ausgezeichnet wurden die Prüfungsbesten aller Gewerke.

Maler- und Lackierermeister Robert Dollmann (Zweiter von links) aus Harburg erhielt den Goldenen Meisterbrief von Obermeister Werner Rauch (links), Vorstandsmitglied Markus Herz und Kreishandwerksmeister Werner Luther (rechts). Foto: Cara Irina Wagner

Goldener Meisterbrief für den Harburger Robert Dollmann

Über die besondere Ehrung mit dem Goldenen Meisterbrief durfte sich Maler- und Lackierermeister Robert Dollmann aus Harburg freuen. Die Auszeichnung erhält, wer die Meisterprüfung in seinem Handwerk vor 30 Jahren abgelegt und das 60. Lebensjahr vollendet hat. (AZ)