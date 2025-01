Die Dillinger Prinzenpaare sind inthronisiert

Um 17 Uhr war es endlich soweit. Auch die Dillinger Faschingsfreunde haben ihre Prinzenpaare im vollen Gewand präsentiert. Prinzessin Lucille I. und ihr Prinz Florian I. dürfen in Ihrem kleinen Hofstaat fünf tanzende Gruppen regieren. Im vollen Fristinger Schützenheim durften die Dillinger Tollitäten Ihren Hofstaat in voller Pracht präsentieren. Der großen Hofstaat, regiert von Prinzessin Annika I. und ihrem Prinzen Benny I., regieren vier Gruppen, die mit viel Spaß und Freude ihre Choreographie tanzten. Von den Wonneproppen über Teenie-Showtanz bis hin zum Klappergebiss war einiges Geboten. Es war schön zu Erleben, dass sich heuer auch wieder der große Hofstaat mit seiner Garde, dem Showtanz und dem Klappergebiss präsentieren konnte. Selbst der Zweite Bürgermeister, Johann Graf, läutete den Saisonstart mit den Faschingsfans ein. Mit vollem Elan und großer Begeisterung wurde jede tanzende Gruppe mit den Schlachtrufen gefeiert, so dass die Zugaben sogar doppelt getanzt werden durften. Nach viel Spaß und der ein oder anderen Freudenträne ging der Eröffnungsball zu Ende.

