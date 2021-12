Einbruch in Wohnhaus in Fristingen: Zeugen winkt nun deutlich höhere Belohnung

Bereits im August ist eine unbekannte Person in ein Haus in Fristingen eingebrochen. Der Geschädigte hat jetzt die Belohnung für Hinweise erhöht.

Bereits Ende August hatte die Polizei Dillingen mitgeteilt, dass ein unbekannter Täter in ein Wohn- und Geschäftsgebäude in der Bäckergasse (im Bereich der einstelligen Hausnummern) in Fristingen eingebrochen ist. Mutmaßlich über eine zuvor aufgehebelte Balkontüre im ersten Obergeschoß gelangte der Einbrecher in das Haus und hebelte dort eine weitere Türe auf.

Ursprünglich war die Belohnung wegen des Einbruchs in Fristingen 1000 Euro

Beim Durchsuchen von diversen Möbelstücken erbeutete der Täter einen fünfstelligen Bargeldbetrag, bevor er das Anwesen wieder verließ. Der Geschädigte hatte damals eine Belohnung von 1000 Euro ausgelobt. Diese hat er nun auf 5000 Euro erhöht, wie die Polizei mitteilt. Sachdienliche Hinweise an die Kripo Dillingen unter 09071/560. (pol)