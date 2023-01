Fristinger Kirchturmglocken dürfen nachts nicht mehr schlagen

Plus Ein Anwohner beschwert sich über den nächtlichen Lärm der Kirchenglocken. Danach rückt ein Experte aus dem Dillinger Landratsamt an. Das ist die Konsequenz.

Die "Kirchenmaus Kasimir" erzählt im Pfarrbrief der katholischen Pfarrei Fristingen eine kuriose Geschichte. Normalerweise sei sie ein Frühaufsteher, und wann sie aus den Federn müsse, das höre sie am Schlagen der Kirchturmglocken. Aber jetzt hat die Kirchenmaus verschlafen. Und das habe einen eindeutigen Grund: Die Kirchturmglocken der Pfarrkirche St. Blasius dürfen nachts nicht mehr schlagen. Ein Anwohner habe sich beschwert, dass die nächtlichen Stundenschläge zu laut seien. Ein Fall für das Dillinger Landratsamt, denn dort lief die Beschwerde auf.