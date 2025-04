Fristinger Schützen sammelten wieder Müll

Auch dieses Jahr nahmen wieder etliche Vereinsmitglieder an der „AWV räumt auf“ Aktion für eine saubere Umwelt teil. Gerade an den Zufahrtsstraßen zum Dorf und an der Umgehungsstraße wurden einige Säcke mit Müll gefüllt. Außerdem konnte ein gestohlener Geldbeutel gefunden und wieder an seine Besitzerin übergeben werden. Nach der Arbeit gab es noch eine Brotzeit für die Teilnehmer.

