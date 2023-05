Fristingen

Nach dem Tanzen in Fristingen fiel der erste Kuss

Plus Hermann und Klara Joas kannten sich bereits aus der Schule. Näher kamen sie sich auf dem Tanzboden. Jetzt sind sie seit 65 Jahren verheiratet.

Da sage noch einer, dass gute Tänzer nicht im Vorteil seien. Bei dem Fristinger Hermann Joas ist es jedenfalls so. Seine spätere Frau Klara hatte er zwar bereits in der Schule kennengelernt. Nähergekommen sind sich die beiden aber erst auf dem Tanzboden in Fristingen. "Mir gefiel es, dass Hermann so gut tanzen konnte", sagt Klara Joas heute im Rückblick. Beim Nachhausegehen fiel schließlich der erste Kuss. Daraus wurde eine Beziehung, die ein Leben lang gehalten hat. Hermann und Klara Joas haben jetzt die Eiserne Hochzeit gefeiert.

Aber wie schafft man es, 65 Jahre lang beieinanderzubleiben? Die beiden Fristinger haben dafür einen guten Ratschlag. "Das Geheimrezept für ein gutes Miteinander ist doch, dass jeder den anderen so nimmt, wie er ist", sagt Klara Joas. Nach der Hochzeit im Mai 1958 übernahm Hermann Joas den Hof seines Vaters, 1961 folgte der Umzug in den neu erbauten Aussiedlerhof. Bereits ein Jahr nach der Eheschließung kam das erste von vier Kindern zur Welt. Inzwischen freuen sich Hermann und Klara Joas über sieben Enkel und zwei Urenkel.

