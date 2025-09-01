500 Euro für die Glühwürmchen

„Tu Gutes und sprich darüber“ - Und dieses Mal aus gutem Grund. Der Krieger- und Soldatenverein Fronhofen/Thalheim/Oberringingen spendete einen Teil des Erlöses aus den Feierlichkeiten anlässlich seines 150-jährigen Bestehens an Glühwürmchen e.V. „Irgendwie schließt sich durch die Spende jetzt der Kreis. Der Verein hat sein Bestehen gefeiert, am Fest viel gearbeitet und jetzt an diesem denkwürdigen Ort damit noch Gutes getan“, sind die abschließenden Worte von Rosmarie Schweyer, der Ersten Vorsitzenden von Glühwürmchen. Und sie zeigten Wirkung bei den Anwesenden am Kriegerdenkmal. Es waren vielmehr auch ihre Schilderungen über die Aktivitäten ihres Vereins, die die Vorstandsmitglieder des KSV beeindruckten. Jedes Jahr werden über 100 Familien unterstützt. Glühwürmchen e.V. ist ein Verein zur Unterstützung von krebs-, schwerst- und chronisch kranken Kindern und deren Familien. Der Verein begleitet und hilft nicht nur während der Krankheiten in vielfältiger Weise, sondern unterstützt auch noch nach der Krankheit. Vielfach werden auch sehnlichste Kinderwünsche durch den Verein erfüllt. Zusätzlich unterstützt der Verein Kindertherapien in Form der Anschaffung von Materialien. Der Vorsitzende des Krieger- und Soldatenvereins, Xaver Hurler, übergab zusammen mit dem Vorstand die Spende an Rosmarie Schweyer.

