Das neue Kriegerdenkmal in Fronhofen bekommt ungeahnte Aktualität

Als die Soldatenvereine vor drei Jahren die Errichtung beschlossen, dachte niemand an eiinen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Am Sonntag wird das Denkmal eingeweiht.

Als der Krieger- und Soldatenverein Fronhofen-Thalheim-Oberringingen vor drei Jahren beschloss, ein neues Kriegerdenkmal zu errichten, war es nahezu unvorstellbar, dass bis zur Fertigstellung mitten in Europa wieder ein Krieg tobt. Und nun erhält dieses Denkmal mit dem Krieg in der Ukraine einen ganz neuen Stellenwert.

Die Namen der Gefallenen und Vermissten sind auf dem Denkmal eingemeißelt

Dem Verein war und ist es ein Anliegen und auch seine satzungsgemäße Aufgabe, das Andenken an die Kriegstoten aufrecht zu erhalten und mit dem Wissen um die Kriegsopfer sich stets für den Frieden unter den Völkern einzusetzen. Diese beiden Ziele will der Verein mit dem neuen Kriegerdenkmal zum Ausdruck bringen.

Zwischen zwei steinernen Tafeln, in welche die Namen der gefallenen und vermissten Kriegstoten des Ersten und des Zweiten Weltkrieges eingemeißelt sind, wurde eine Stele errichtet mit drei Symbolen: der Friedenstaube, der Weltkugel und zwei sich reichende Hände. Darüber steht der Text, der auch auf der Vereinsfahne eingestickt ist: „Den Toten zur Ehre, den Lebenden zur Mahnung“. Die Symbole sollen den Friedensgedanken versinnbildlichen: dass sich alle Völker der Welt die Hand reichen zu einem weltweiten Frieden.

Der Festgottesdienst am Sonntag beginnt um 10.30 Uhr

Am Sonntag, 31. Juli, findet nun die Einweihung statt. Um 10.30 Uhr beginnt der Festgottesdienst mit Pfarrer Jürgen Amerschläger in der Maria-Hilf-Kirche in Fronhofen, anschließend ist die Einweihungsfeier, zu der die umliegenden Krieger- und Soldatenvereine und die Gesamtbevölkerung eingeladen sind. Danach wird bis zum Abend in der Festhalle gefeiert. Auch Vertreter der Politik, des Volksbundes deutsche Kriegsgräberfürsorge und der bayerischen Kameraden- und Soldatenvereinigung werden anwesend sein. (AZ)