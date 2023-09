Frohofa besucht Fronue

Menschen aus dem Bissinger Ortsteil Fronhofen besuchen den gleichnamigen Ort im Hunsrück und pflegen damit eine alte Freundschaft.

24 Männer und Frauen aus Fronhofen in Bayern hatten sich Anfang September auf den Weg in die gleichnamige Gemeinde, nach Fronhofen im Hunsrück, gemacht. Die Freundschaft besteht schon seit 1995 und konnte während der Corona-Zeit leider nicht gepflegt werden, schreiben die bayerischen Fronhofener. Um so größer sei die Freude gewesen, die Freunde in der Pfalz wieder zu besuchen. Auf dem Weg besuchte die Reisegruppe noch das Kalkbergwerk am Königsberg. Nach einer interessanten Führung ging es weiter zum Ziel. Dort angekommen wurden die Fronhofener herzlich begrüßt und ein Grillbuffet stand für die Verkostung schon parat.

Nachdem Hunger und Durst gestillt waren, ging es auf zur Ortserkundung. Ganz stolz sind die Fronhofner auf ihre Fernwärmeversorgung via Hackschnitzel. Diese wurde 2015 in Betrieb genommen und versorgt über 40 Haushalte. Die Rohrleitungen wurden durch viel Eigenleistung verlegt. Die Abrechnung und weitere Investitionen erfolgen über die Verbandsgemeinde. Betreut wird die Anlage durch einen Anschlussnehmer.

Besuch beim Selbstvermarkterhof

Am Abend stand dann ein Dämmerschoppen mit dem ganzen Dorf auf dem Programm. Hier wurde zusammen geratscht und diskutiert und neue Freundschaften geschlossen. Bei Pils in Stubbi-Flaschen und Finselbrot wurde über die beiden Dialekte gelacht und vieles hinterfragt. Dabei wurde festgestellt, dass die Abkürzung für Fronhofen in Bayern Frohofa heißt und im Hunsrück Fronue. Viel zu schnell ging der Abend zu Ende und am nächsten Tag nach dem Frühstück wartete eine Überraschung auf die Besucher aus Bayern.

Es ging zum Selbstvermarkter Milchhof Soonwald nach Seibersbach. Bei der Hofführung kamen die Besucher aus dem Staunen nicht mehr heraus: Aus einem Bauernhof wurde vor gut 15 Jahren ein reiner Selbstvermarkterhof. Die Milch wird direkt in der eigenen kleinen Molkerei zu verschiedenen Produkten verarbeitet und die Vermarktung erfolgt mit eigenen Lieferfahrzeugen direkt zum Kunden. Der Erfolg gibt der Familie Recht – man könne die Nachfrage zwar decken, aber momentan keine weitere Kunden mehr annehmen. Nach einer Verköstigung der leckeren Produkte war Zeit für ein Gruppenfoto und danach ging es leider schon wieder heim nach Fronhofen/Bayern. Aber der Gegenbesuch für nächstes Jahr ist schon sicher, es muss nur noch der Termin gefunden werden, damit Fronue Frohofa besuchen kann. (AZ)