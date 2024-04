Frühjahrsklänge auf dem Fronhofener Michelsberg

Der Kirchenchor Fronhofen hat sich im Konzert Stücke aus fünf Jahrhunderten vorgenommen. Ob Mozart oder Gospel: Die Sängerinnen und Sänger begeistern ihr Publikum.

Im Rahmen der Rieser Kulturtage fand in der St. Michaelskirche in Fronhofen das Frühjahrskonzert des Kirchenchores Fronhofen statt. Die zahlreichen Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Dirigent Mario Hurler wurden in der voll besetzten Kirche mit stehenden Ovationen bedacht.

Und das aus gutem Grund. Die Künstler vermittelten eindrucksvoll die Botschaften der zwölf ausgewählten Stücke. Und so verwunderte es auch nicht, dass in den Grußworten während des Konzertes bereits wahre Lobeshymnen auf den Chor prasselten. Der zweite Vorsitzende der Rieser Kulturtage, Wilhelm Imrich, sprach vom „Glanz, die auf die Kulturtage durch dieses Konzert fallen“. Und er ergänzte: „Der Chor ist durch den Gesang Botschafter des Evangeliums der Kirche und er vermittelt durch sein Auftreten Vertrauen.“ Ein Wort aus berufenem Munde kam auch vom Vertreter des Chorverbandes Bayerisch Schwaben, Michael Finck: „Stücke aus fünf Jahrhunderten, vorgetragen in dieser Qualität, findet man selten.“ Wie recht er damit hatte, zeigten sie bei Stücken wie „Herr, auf dich traue ich“ (Heinrich Schütz), „Ave verum corpus“ (Mozart), „Tebje Pajom“ (Bortnianski) und „Locus iste“ (Bruckner). In den Chorsätzen des Konzertes galt es, die zahlreichen, unterschiedlichen Botschaften zu vermitteln. Sie reichten von starkem Gottvertrauen über Verzweiflung bis hin zur Sehnsucht nach Frieden.

Gospellieder sind eine Herausforderung im Programm

Darüber hinaus stand auch die christliche afroamerikanische Stilrichtung in Form der Gospellieder als Herausforderung auf dem Programm. Begleitet wurde der Chor am Klavier von Ralf Baumann (Kirchenmusiker Lauingen). Zwischendurch bescherte Kirchenführerin Gisela Müßig den Konzertbesuchern eine kleine Musikpause. Sie erzählte eindrucksvoll über die Geschichte der beiden Kirchen in Fronhofen und erstaunte die Anwesenden mit dem Wissen, dass Fronhofen sogar kurzzeitig mal ein Wallfahrtsort war. Nach den weiteren Grußworten vom ebenfalls beeindruckten Landtagsabgeordneten Manuel Knoll und Pfarrer Ivan Kuterovac startete das „Finale furioso“ mit zwei Gospelliedern. „ I will follow him“ und „Oh happy day“. Bei diesen begeisterte Solistin Bernadette Scheurle (auch Mitglied des Kirchenchores). Am Ende des Konzertes rief ein Zuhörer bei Applaus sogar: „Wiederholung“. Niemand hätte etwas gegen eine komplette Wiederholung des Konzertes gehabt. (wm)

