„Die Welt ist unberechenbarer geworden“

Das Feuerwehrheim in Thalheim war bis auf den letzten Platz gefüllt, als Vorsitzender Xaver Hurler die Generalversammlung des Krieger- und Soldatenvereins Fronhofen/Thalheim/Oberringingen eröffnete.

Dem anschließenden allgemeinen Totengedenken wurde aus traurigem Anlass noch größere Bedeutung zuteil. Dem plötzlich verstorbenen langjährigen Mitglied Heinrich Schiele gedachten die Anwesenden in besonderem Maße und drückten ihr tiefstes Bedauern aus.

Schriftführer Peter Schneller sprach übers vergangene Jahr. Dabei waren neben traditionellen Termin auch außergewöhnliche dabei: Besonders waren die Teilnahmen dagegen am 80-jährigen Gedenken an das Hitlerattentat und der Verabschiedung von Pfarrer Ivan Kuterovac.

Es herrschte danach eine nachdenkliche Stimmung, als Xaver Hurler allen ins Gedächtnis rief, dass „die Welt unberechenbarer geworden“ sei angesichts der Lage in der Ukraine und der politischen Situation in den USA. Hurler hob den zunehmenden Stellenwert eines Krieger- und Soldatenvereins hervor. Gleichzeitig motivierte er alle, ihren Beitrag für ein friedliches Miteinander zu leisten. Ein erfreulicher Punkt an diesem Abend war anschließend die Neuaufnahme von drei Mitglieder in den KSV. Xaver Hurler bedankte sich bei Jannik Heider, Nicolas Hurler und Martin Wirth für ihre Bereitschaft zum Eintritt in den KSV. Der Vorsitzende verkündete die stattliche Zahl von nun 44 Mitgliedern.

In seinem Grußwort ging BKV-Kreisvorsitzender Josef Endres ebenfalls auf die „veränderte politische Weltlage“ ein. Es sei, laut Endres, ein Auftrag für den KSV „seine Stimme zu erheben und die Lage weiterhin zu beobachten“.

Ein besonderes Ereignis steht vor dem KSV Fronhofen/Thalheim. Am 5. und 6. Juli feiert der Verein sein 150-jähriges Bestehen. Die Vorbereitungen laufen bereits. Der KSV Fronhofen/Thalheim freut sich auf zahlreiche Besucher.

