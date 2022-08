Für Print: Autofahrer übersieht anderen Wagen

Für Print

Bei einem Auffahrunfall in Bachhagel ist ein Schaden von 4000 Euro entstanden. Ein 77-Jähriger aus Bachhagel und ein 64-Jähriger aus Mödingen fuhren am Freitag um 08.35 Uhr mit ihren Autos zunächst hintereinander die Bundesstraße 16 von Lauingen in Richtung Höchstädt. Beide nahmen der Polizei zufolge die Ausfahrt Dillingen-Mitte. Der 77-Jährige, welcher anschließend nach rechts in die Staatsstraße 2032 abbiegen wollte, musste aber zunächst wegen des Verkehrs warten. Dies erkannte der 64-Jährige hinter ihm zu spät und fuhr auf. (AZ)