Für Print: Lastwagen verursacht Schaden beim Wenden

Ein Sattelzug ist am Freitag gegen 10.45 Uhr bei einem Wendemanöver in der Abfahrt der Bundesstraße 16 bei Peterswörth an der Leitplanke hangen geblieben. Es entstand ein leichter Schaden. Der Polizei zufolge ist bisher nur das türkische Kennzeichen des Fahrzeugs bekannt. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet unter Telefon: 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)

