Was Sie im Dillinger Stadtarchiv finden können

Der Beginn der Dillinger Stadtratssitzung am Montagabend ist ungewohnt. Felicitas Söhner führt die Ratsmitglieder vom Sitzungssaal hinunter ins Dillinger Stadtarchiv. Das Gremium erhält einen umfassenden Einblick in die Arbeit der Stadtarchivarin. Oberbürgermeister Frank Kunz sagt, dass die Stadt mit ihrem Archiv „hervorragend aufgestellt“ sei. „Es ist das Gedächtnis der Stadt“, betont Kunz. Und dieses Archiv können auch die Bürger und Bürgerinnen der Stadt nutzen, wie Söhner erklärte.

Wie kommt man ins Dillinger Stadtarchiv?



Die Benutzung des Stadtarchivs im Dillinger Rathaus (Königstraße 37/38) ist nach Vereinbarung mit Stadtarchivarin Felicitas Söhner möglich. Die Privatdozentin ist unter Telefon 09071/54-118 erreichbar, oder per E-Mail unter soehner@dillingen-donau.de.

Können alle Interessierte die Einrichtung nutzen?



Der Unterhalt von Archiven ist eine kommunale Pflichtaufgabe. Die Archivbestände des Stadtarchivs Dillingen sind öffentlich zugänglich und können auf Antrag eingesehen werden, sei es für wissenschaftliche, heimatkundliche oder schulische Zwecke, für die Erstellung einer Familienchronik, einer Hausgeschichte oder zur Vorbereitung eines Vereins- oder Firmen-Jubiläums.

Wie viele Urkunden, Bücher und Medien lagern im Dillinger Rathauskeller?



Stadtarchivarin Felicitas Söhner hat einen Überblick über 1,2 Regal-Kilometer, die im Dillinger Rathaus auf zwei Kellergeschosse verteilt sind. Zu den ältesten Dokumenten zählen etwa 70 Urkunden, die älteste davon aus dem Jahr 1276. Ratsprotokolle liegen in den Jahren von 1597 bis in die Gegenwart vor. Es gibt etwa Archivmaterial zu öffentlichen Gebäuden, der Feuerwehr, den Friedhöfen, dem Eichwaldbad – oder zu prägenden Institutionen wie Universität, Hochschule, Franziskanerinnen-Kloster, Regens Wagner, Bundeswehr. Regional- und Lokalzeitungen, seit 1950 auch die Donau Zeitung, sind ebenso im Dillinger Stadtarchiv zu finden wie die Archive der eingemeindeten Stadtteile Donaualtheim, Fristingen, Hausen, Kicklingen, Schretzheim und Steinheim.



Sind die Unterlagen nur analog vorhanden?



Nein, Teile der Bestände liegen bereits in digitalisierter Form vor. Die Digitalisierung des Materials treibt Söhner weiter voran. Allerdings nur bei Unterlagen, bei denen der Datenschutz keine Rolle spielt. Die Stadtarchivarin hat zudem ein Blog auf der Webseite des Stadtarchivs mit der „Archivalie des Monats“ installiert.

Was sind die Aufgaben der Stadtarchivarin?



Unter anderem die Beratung und Betreuung der Nutzer und Nutzerinnen des Archivs, die Bestandspflege mit sachgemäßer Lagerung und notfalls Restauration historischen Materials, die Übernahme von Materialien mit Dillingen-Bezug, die Öffentlichkeitsarbeit mit Vorträgen, Zeitungsberichten und dem Blog.

In welchem Ausmaß wird das Dillinger Stadtarchiv genutzt?



Von September 2024 an bis zum September 2025 gab es 575 Anfragen. Die Anliegen waren dabei unter anderem Heimat- und Familienforschung, Erbenermittlung und Anfragen aus dem wissenschaftlichen Bereich, etwa von Universitäten. Eine Anfrage gab es dabei aus St. Petersburg.

Was zählt zu den aktuellen Aufgaben?



Die Übernahme von Nachlässen und Schenkungen, die Digitalisierung häufig angefragten sowie besonders schützenswerten Archivguts, die Unterstützung der Vereine bei Jubiläen und Festschriften, die historische Beratung aktueller Anfragen der Stadtverwaltung.

Wie hoch ist die Temperatur im Dillinger Stadtarchiv?



Stadtrat Christian Forscht kam es beim Rundgang etwas zu warm vor, Johann Graf erkundigte sich nach dem Brandschutz, und Dietmar Reile wollte wissen, von wem die Stadtarchivarin Hilfe bekomme. Meistens hat es im Stadtarchiv eine Temperatur von etwa 21 Grad, informierte Söhner. Sollte es wärmer werden, werde heruntergekühlt. Die Temperatur falle nie unter 18 Grad, sonst würden die Wände feucht. Die Luftfeuchtigkeit dürfe nicht über 55 Prozent steigen, ab 50 Prozent schalte der Luftentfeuchter ein. Brandschutz- und Wasserstandsmelder seien ausreichend vorhanden. Stadtarchivarin Felicitas Söhner hat eine halbe Stelle. Zudem gebe es ehrenamltiche Helfende und gelegentlich Praktikanten umliegender Fachoberschulen und Universitäten.

Was ist das liebste Stück der Stadtarchivarin?



„Das ist eine Postkartensammlung mit Dillinger Stadtansichten“, sagt Felicitas Söhner auf Anfrage. Die Mappe heißt „Liebes altes Dillingen“. Es seien, wie Söhner mitteilt, „einfach schöne Ansichten, die ich mir gerne anschaue“.