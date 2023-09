16-Jähriger stürzt in Fultenbach in einer Kurve vom Mofa

Ein junger Kerl ist mit seinem Krad in der Fultenbacher Kurve gestürzt. Er hat sich dabei verletzt.

Im Kurvenbereich der Staatsstraße 2032 zwischen den beiden Ortschaften Ellerbach und Fultenbach ist ein 16-jähriger Kradfahrer gestürzt. Er legte sich zu weit in eine scharfe Rechtskurve und stürzte auf die Fahrbahn, wodurch er mit seinem Kraftrad über die Straße schlitterte und gegen ein Straßenschild prallte. Der 16-Jährige musste leicht verletzt mit Prellungen am Unterarm ins Krankenhaus nach Dillingen. Das Straßenschild wurde durch den Aufprall leicht verbogen, am Kraftrad entstand ebenfalls leichter Sachschaden. (AZ)