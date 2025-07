Country-Flair und Bogenschützen in Fultenbach

Der TSV Ellerbach hat kürzlich den traditionellen Bearpaw-Cup mit Countryfest auf dem Sportgelände in Fultenbach veranstaltet. Bereits eine Woche vorher begannen die vielen freiwilligen Helfer mit dem Ausmähen des Parcours, der extra für den Bearpaw-Cup aufgebaut wurde. Anschließend galt es, die 100 3-D-Tiere auf der circa zehn Kilometer langen Route zu verteilen. Abteilungsleiter Gerd Bechtel stellte die 32 Zielpositionen trickreich im Gelände auf.

Pünktlich startete dann am ersten Wettkampftag der 20. Bearpaw-Cup. 190 Schützen durchstreiften das weitläufige Gelände und trotzten den Temperaturen von bis zu 30 Grad. An zwei Labstationen konnten sich die Schützen von den Strapazen erholen.

Am Abend hieß es dann „It‘s Countrytime in Fultenbach“. Die Countryband „Why Not“ heizte den vielen Gästen mächtig ein. Trotz der hohen Temperaturen ließen es sich die Line Dancer nicht nehmen, zu den Liedern zu tanzen. Das Küchenteam servierte Burger und Westernbraten. Bis drei Uhr ging die Party, die in der neuen Bar bei einem Trapperschnaps ausklang.

Icon Vergrößern Am Abend tanzten die Line Dancer beim Countryfest. Foto: Tina Hofmeister Icon Schließen Schließen Am Abend tanzten die Line Dancer beim Countryfest. Foto: Tina Hofmeister

An Tag zwei startete die 2. Runde des Bearpaw-Cups. Aufgrund der erwarteten hohen Temperaturen von über 35 Grad verteilte der Verein kostenlose Wasserflaschen an zwei zusätzlichen Stellen im Parcours, was bei den Schützen sehr gut ankam. Alle Schützen warteten dann gespannt auf die Siegerehrung. Von der Firma „Bearpaw-Product“ wurden für die Siegerschützen Sachpreise im Wert von 3500 Euro gesponsert.

Eine Besonderheit beim Bearpaw-Cup ist, dass bei den Erwachsenen nicht der Erste den höchst dotierten Sachpreis erhält, sondern der 8. Sieger.

Die Ergebnisse der einzelnen Bogenklassen sind auf der Homepage des TSV Ellerbach einsehbar: www.tsv-ellerbach.de

