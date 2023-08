Unbekannte brechen in Fultenbach in Bürogebäude ein

Im Holzheimer Gemeindeteil Fultenbach wurde in der Nacht zum Samstag ein Einbruch verübt. Die Täter hebelten ein Fenster auf und öffneten verschiedene Schränke.

Bisher Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag einen Einbruch in ein Büro im Holzheimer Gemeindeteil Fultenbach verübt. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Einbrecher in der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 9 Uhr ein Fenster des Bürogebäudes am Ortsrand in der Talstraße auf. Im Gebäude öffneten die Täter verschiedene Schränke.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurde vermutlich nichts gestohlen, informiert die Polizei. Am Fenster entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)