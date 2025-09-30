Grüne aus Egautal und Bachtal schließen sich zusammen

Der Ortsverband Bachhagel und die Ortsgruppe Egautal vom Bündnis 90/Die Grünen haben sich zusammengeschlossen. Der gemeinsame Ortsverband erstreckt sich jetzt über das Gebiet der Gemeinden Bachhagel, Mödingen, Syrgenstein, Wittislingen und Ziertheim zusammen mit den jeweiligen Gemeindeteilen.

Die Herausforderungen in den Gemeinden seien ähnlich, heißt es in einer Pressemitteilung, sodass durch den Zusammenschluss Kompetenzen gebündelt und gemeinsam mehr erreicht werden könne. Ziel sei demnach einer klimafreundliche Weiterentwicklung der Infrastrukturen und der Erhalt von Artenvielfalt und Naturräumen. Die Zusammenarbeit sei im Vorfeld durch gemeinsame Aktionen erprobt worden, der Zusammenschluss mit breiter Zustimmung der anwesenden Mitglieder im Sommer beschlossen. Die Vorstandschaft bleibt weiterhin aus dem bisherigen Ortsverband Bachhagel mit Stefan Schneid und Ilse Mattern bestehen.

Die ersten Aktionen des Ortsverbands Bachtal-Egautal seien bereits geplant. Im Herbst soll es neben einer Theaterveranstaltung für Kinder, eine Fotoausstellung und eine Filmvorführung für Erwachsene zu umweltrelevanten Themen geben. Das Programm soll familienfreundlich sein und zum Mitmachen vor Ort motivieren, denn gemeinsam lasse sich mehr bewegen. Wer Interesse hat und mitmachen möchte, kann sich unter bachtal-egautal@gruene-dillingen.de für Veranstaltungen anmelden. (AZ)